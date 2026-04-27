Symrise Aktie
Marktkap. 10,31 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers liege ein Prozent über den Erwartungen und sei organisch weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er sieht die Aktie durch die Zahlen unterstützt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Hold
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
77,70 €
|Abst. Kursziel*:
-9,91%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
77,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,07%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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