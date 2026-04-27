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Marktkap. 10,31 Mrd. EUR

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Symbol SYIEF

Jefferies & Company Inc.

Symrise Hold

12:16 Uhr
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers liege ein Prozent über den Erwartungen und sei organisch weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er sieht die Aktie durch die Zahlen unterstützt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Hold

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
77,70 €		 Abst. Kursziel*:
-9,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,07%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

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10:26 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
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23.04.26 Symrise Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
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