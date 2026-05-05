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Symbol TMUS

DZ BANK

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 270 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ende April habe die US-Tochter der Deutschen Telekom besser als erwartete Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele angehoben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die leicht gestiegene Kundenabwanderung mache dennoch ein höheres Maß an Wettbewerbsaktivität in der Branche sichtbar, weshalb er seine Schätzungen und damit auch den fairen Wert der Aktie senkte. Meldungen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass sich die Deutsche Telekom T-Mobile US wieder komplett einverleiben wolle, hält der Analyst für "wenig realistisch"./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen

Unternehmen:
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Matthias Volkert 		KGV*:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

13:11 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
29.04.26 T-Mobile US Buy UBS AG
29.04.26 T-Mobile US Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 T-Mobile US Overweight Barclays Capital
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