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Marktkap. 2,73 Mrd. EUR

KGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
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WKN 830350

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ISIN DE0008303504

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Symbol TAGOF

Jefferies & Company Inc.

TAG Immobilien Buy

21:41 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
14,97 EUR 0,24 EUR 1,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann bezog sich am Dienstag auf die Freigabe der polnischen Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen. Zusammen mit der insgesamt guten Entwicklung im ersten Quartal deute dies darauf hin, dass die operative Ertragskennzahl FFO I für 2026 näher am Mittelwert der von dem Unternehmen prognostizierten Spanne liegen könnte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,86 €		 Abst. Kursziel*:
14,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
Analyst Name:
Stephanie Dossmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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