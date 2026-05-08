TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,73 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Stephanie Dossmann bezog sich am Dienstag auf die Freigabe der polnischen Kartellbehörde für den Erwerb eines Portfolios von Mietwohnungen. Zusammen mit der insgesamt guten Entwicklung im ersten Quartal deute dies darauf hin, dass die operative Ertragskennzahl FFO I für 2026 näher am Mittelwert der von dem Unternehmen prognostizierten Spanne liegen könnte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,86 €
|Abst. Kursziel*:
14,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
|
Analyst Name:
Stephanie Dossmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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