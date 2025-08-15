DAX 24.304 -0,2%ESt50 5.435 -0,2%Top 10 Crypto 15,97 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.711 -1,6%Euro 1,1703 -0,1%Öl 65,93 -0,3%Gold 3.352 +0,5%
TAG Immobilien Aktie

15,77 EUR +0,23 EUR +1,48 %
Marktkap. 2,74 Mrd. EUR

KGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350

ISIN DE0008303504

Symbol TAGOF

09:06 Uhr
TAG Immobilien AG
15,77 EUR 0,23 EUR 1,48%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien anlässlich des Erwerbs von 5300 Neubauwohnungen in Polen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zukauf passe gut zum restlichen Portfolio des Immobilienkonzerns in dem Land, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich positiv auf die Ergebnisse 2026 und 2027 auswirken./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,52 €		 Abst. Kursziel*:
28,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TAG Immobilien AG

09:36 TAG Immobilien Buy Warburg Research
09:06 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
12.08.25 TAG Immobilien Hold Warburg Research
12.08.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

