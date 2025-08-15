TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,74 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien anlässlich des Erwerbs von 5300 Neubauwohnungen in Polen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zukauf passe gut zum restlichen Portfolio des Immobilienkonzerns in dem Land, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich positiv auf die Ergebnisse 2026 und 2027 auswirken./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,52 €
|Abst. Kursziel*:
28,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
