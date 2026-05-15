DAX 23.951 -2,1%ESt50 5.828 -1,8%MSCI World 4.738 -0,1%Top 10 Crypto 9,5000 -1,9%Nas 26.225 -1,5%Bitcoin 65.996 -1,1%Euro 1,1632 +0,1%Öl 111,4 +1,7%Gold 4.540 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Micron Technology 869020 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet
Top News
Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung Webinar: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung
Talfahrt dürfte weitergehen: DAX zu Wochenbeginn wohl erneut deutlich unter Druck Talfahrt dürfte weitergehen: DAX zu Wochenbeginn wohl erneut deutlich unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
10,25 EUR -0,28 EUR -2,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,62 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:01 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
10,25 EUR -0,28 EUR -2,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Stahlgeschäft in Europa besserten sich zwar strukturell, die geopolitischen Spannungen bremsten jedoch die Erholung und verzögerten die Gewinndynamik ins Jahr 2027 und danach, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Die Umsetzung im Bereich Steel Europe bleibe zwar ein Kurstreiber, der Wert des Anteils an TK Elevator sorge allerdings für einen Puffer gegen Rückschläge. Zudem zeichne sich eine Abspaltung des Bereichs Materials Services immer konkreter ab./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,39 €		 Abst. Kursziel*:
25,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,83%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
13.05.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

Dow Jones Wichtiger Markt thyssenkrupp-Aktie: Automotive-Sparte schließt einen Standort in den USA thyssenkrupp-Aktie: Automotive-Sparte schließt einen Standort in den USA
dpa-afx Autosparte von Thyssenkrupp will Standort in USA schließen
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagmittag leichter
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verliert am Vormittag
dpa-afx thyssenkrupp-Aktie im Plus: Citigroup sieht neue Kurstreiber - TKMS dreht ins Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
thyssenkrupp AG zu myNews hinzufügen