Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für das Stahlgeschäft in Europa besserten sich zwar strukturell, die geopolitischen Spannungen bremsten jedoch die Erholung und verzögerten die Gewinndynamik ins Jahr 2027 und danach, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Die Umsetzung im Bereich Steel Europe bleibe zwar ein Kurstreiber, der Wert des Anteils an TK Elevator sorge allerdings für einen Puffer gegen Rückschläge. Zudem zeichne sich eine Abspaltung des Bereichs Materials Services immer konkreter ab./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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