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Marktkap. 3,7 Mrd. EUR

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Symbol TUIFF

JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

12:41 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die wegen des Iran-Kriegs ausgesetzte Umsatzprognose und das gesenkte operative Ergebnisziel (Ebit) kämen nicht völlig überraschend, wie die überschaubare Kursreaktion zeige, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Reisekonzern sei in den nicht weit vom Iran entfernten Ländern Türkei, Ägypten und Zypern sehr aktiv. Deutliche Auswirkungen des Konflikts auf das kommende Jahr erwartet Puri derzeit nicht. Allerdings könnte die Entwicklung des Konjunkturumfelds die Nachfrage beeinträchtigen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 10:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,18 €		 Abst. Kursziel*:
88,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
93,24%
Analyst Name:
Karan Puri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

12:41 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
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21.04.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
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