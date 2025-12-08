DAX 25.194 +1,4%ESt50 6.080 +0,7%MSCI World 4.581 +0,3%Top 10 Crypto 8,6275 +0,9%Nas 23.023 -0,2%Bitcoin 56.510 +0,2%Euro 1,1887 +0,1%Öl 68,82 -1,2%Gold 5.066 -0,4%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

15:46 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen leicht getoppt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick tendiere eher zum unteren Ende des mittelfristigen Wachstumsziels. Größere Änderungen am Konsens erwartet sie aber nicht./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

