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Symbol UNLYF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

15:16 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever nach einem bestätigten Übernahmeangebot für das Lebensmittelgeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Ein Verkauf an McCormick ist nach Ansicht von Analystin Celine Pannuti wertneutral. Sie erkennt zwar einen strategischen Sinn in dem Schritt, um das Portfolio weiter zu schärfen, hält den Zeitpunkt aber nicht für ideal. Der Deal berge auch Ausführungsrisiken./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 21:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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