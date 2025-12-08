Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4100 Pence auf "Underperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb David Hayes am Donnerstag. Der Start ins Jahr 2026 sei aber langsam gewesen und der Jahresausblick vorsichtig./rob/edh/ag

