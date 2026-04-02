NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 23. April nachbörslich anstehenden Quartalszahlen dürften einen verhaltenen Jahresstart des Mischkonzerns belegen, schrieb Graham Hunt in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheit erwartet er kurzfristige Zurückhaltung wegen höherer Kraftstoff- und Energiepreise. Hunt senkte seine leicht seine Ergebnisschätzungen je Aktie. Langfristig verfüge Vinci aber über defensive Eigenschaften./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
144,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
130,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
132,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,39%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital