Volvo (B) Aktie

32,80 EUR +0,52 EUR +1,61 %
STU
30,13 CHF +0,57 CHF +1,93 %
BRX
Marktkap. 63,85 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

08:01 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Volvo AB (B)
32,80 EUR 0,52 EUR 1,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo von 330 auf 360 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Volvo bleiben trotz bereits angelaufener Neubewertung sein Top-Favorit./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
340,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
5,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
325,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

08:01 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx Lkw-Bauer im Fokus Aktien von TRATON, Volvo & Co. legen zu - Daimler Truck BofA-Favorit Aktien von TRATON, Volvo & Co. legen zu - Daimler Truck BofA-Favorit
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Volvo (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo überrascht und ist positiver für Nordamerika - Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu
finanzen.net Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
finanzen.net NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
