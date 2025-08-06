WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,18 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 81 auf 63 Euro gesenkt. Chris Counihan begründete die negativere Einschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen um durchschnittlich 12 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre. Die Aussichten für den Solarmarkt belasteten weiterhin das Polysilizium-Geschäft, während sich die schwachen Absatzmärkte im Bausektor auf die Bereiche Silicones/Polymers auswirkten und nur begrenzte Fortschritte im Segment Biosolutions zu verzeichnen seien. Dies könnte sich über mehrere Jahre hinweg negativ auf die Erträge, Dividenden und die Investitionsaussichten des Spezialchemie-Unternehmens auswirken./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
64,70 €
|Abst. Kursziel*:
-2,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,95%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|23.07.25
|WACKER CHEMIE Add
|Baader Bank
|21.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|18.12.23
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|08:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|22.07.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG