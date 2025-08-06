DAX 23.924 +0,3%ESt50 5.263 +0,3%Top 10 Crypto 15,75 +2,2%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.154 -0,5%Euro 1,1678 +0,2%Öl 67,31 +0,5%Gold 3.386 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Sony-Aktie im Aufwind: Sony erwartet geringere Belastung durch US-Zölle - Gewinnausblick steigt Sony-Aktie im Aufwind: Sony erwartet geringere Belastung durch US-Zölle - Gewinnausblick steigt
Toyota-Aktie fällt: Toyota streicht Gewinnprognose deutlich zusammen Toyota-Aktie fällt: Toyota streicht Gewinnprognose deutlich zusammen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WACKER CHEMIE Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
64,25 EUR -0,70 EUR -1,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,18 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WCH888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WCH8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKCMF

Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

08:16 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
64,25 EUR -0,70 EUR -1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 81 auf 63 Euro gesenkt. Chris Counihan begründete die negativere Einschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen um durchschnittlich 12 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre. Die Aussichten für den Solarmarkt belasteten weiterhin das Polysilizium-Geschäft, während sich die schwachen Absatzmärkte im Bausektor auf die Bereiche Silicones/Polymers auswirkten und nur begrenzte Fortschritte im Segment Biosolutions zu verzeichnen seien. Dies könnte sich über mehrere Jahre hinweg negativ auf die Erträge, Dividenden und die Investitionsaussichten des Spezialchemie-Unternehmens auswirken./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
64,70 €		 Abst. Kursziel*:
-2,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,95%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
01.08.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
31.07.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net Lohnende WACKER CHEMIE-Anlage? MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Montagnachmittag
finanzen.net WACKER CHEMIE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Juli 2025: Experten empfehlen WACKER CHEMIE-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX aktuell
finanzen.net WACKER CHEMIE-Aktie fester: Wacker Chemie mit EBIT- und Nachsteuer-Verlust im 2. Quartal
dpa-afx Wacker Chemie rutscht in die roten Zahlen - Sparmaßnahmen
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX mittags steigen
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen