Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus
WACKER CHEMIE Aktie

68,25 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
68,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe über seinen und den Marktschätzungen gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Dafür verantwortlich seien aber Randbereiche und das Ebitda werde jetzt im Gesamtjahr am unteren Ende der Spanne prognostiziert. Er erwartet die Aktien unter Druck./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
67,20 €		 Abst. Kursziel*:
-9,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
68,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

12:41 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11:46 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:36 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Schwaches Umfeld WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet WACKER CHEMIE-Aktie verliert: Umsatz nur am unteren Spannenende erwartet - Drittes Quartals teils besser als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Dow Jones Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust
Dow Jones WACKER CHEMIE-Aktie fester: Pläne für Jobabbau
StockXperts Wacker: Stark vor den Zahlen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
