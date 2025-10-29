WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe über seinen und den Marktschätzungen gelegen, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Dafür verantwortlich seien aber Randbereiche und das Ebitda werde jetzt im Gesamtjahr am unteren Ende der Spanne prognostiziert. Er erwartet die Aktien unter Druck./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:50 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
67,20 €
|Abst. Kursziel*:
-9,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
68,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,62%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
