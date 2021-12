DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- GameStop verfehlt Erwartungen -- VW-Aufsichtsrat stellt Weichen für fünf Jahre -- Booster mit BioNTech/Pfizer erhöhen Impfschutz enorm

Deutsche Exporte steigen im Oktober kräftig. L'Oréal kauft US-Marke Youth to the People. China: Anstieg der Erzeugerpreise verlangsamt sich etwas. Studie: Markt für Börsengänge erholt sich. Apple erreicht Aufschub bei Lockerung der App-Store-Regeln in den USA. Deutsche Börse verlängert Vertrag von CFO Pottmeyer.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den Donnerstagshandel etwas höher beginnen. Der DAX zeigt sich vorbörslich 0,19 Prozent fester bei 15.717 Punkten. Am Mittwoch verbuchte er Verluste von 0,80 Prozent auf 15.687,09 Punkte. Der TecDAX dürfte zum Start um 0,3 Prozent auf 3.873 Zähler steigen. Den Vortag hatte er 0,75 Prozent leichter bei 3.862,39 Einheiten beendet. Am Donnerstag prognostizieren Experten einen stabilen Handelsstart für den deutschen Leitindex. Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda hält den Markt laut dpa-AFX weiter für ausreichend gegen Risiken "geboostert". Aber auch die Schwankungen dürften stark bleiben. Börsianer würden weiterhin jede Nachricht zur Gefährlichkeit der neu entdeckten Coronavirus-Variante und zur Wirksamkeit bereits erhältlicher Impfstoffe aufsaugen. Bislang deute aber nichts daraufhin, dass Omikron die mittelfristigen Wachstumsaussichten aus der Bahn werfen könne, sagte Portfoliomanager Jeremy Gatto vom Vermögensverwalter Unigestion laut Reuters.





Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag etwas stärker eröffnen. Der EuroSTOXX 50 zeigt sich voröbrslich 0,2 Prozent fester bei 4.243 Punkten. Am Vortag wies er noch ein Minus von 1,01 Prozent auf 4.233,09 Zähler aus. Am Donnerstag stehen auch wieder einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus Deutschland wurden bereist vorbörslich Zahlen vom Außenhandel vorgelegt: Die Exporte sind im Oktober zwar kräftig gestiegen, an den Märkten spielen die Daten aber meist keine besonders große Rolle. In den USA stehen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf der Agenda.





Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit positiver Tendenz. Der Dow Jones ging nahezu unverändert in die Mittwochssitzung und fiel zwischenzeitlich auf rotes Terrain zurück. Bis zum Handelsende konnte er jedoch in die Gewinnzone drehen und notierte letztlich 0,10 Prozent fester bei 35.754,62 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite startete in etwa auf Vortagesniveau, fiel zeitweise ins Minus und konnte dann erneut zulegen. Bis zum Sitzungsende stieg er um 0,64 Prozent auf 15.786,99 Zähler. Für Entspannung sorgten nachlassende Sorgen über die Omikron-Variante des Coronavirus. Vorherige Bedenken wurden durch optimistische Aussagen von Seiten der Pharmaindustrie ausgemerzt, nach denen die bisherigen Impfstoffe auch gegen die als besonders ansteckende Variante gelten sollen - wenn auch vermindert im Vergleich zu früheren Varianten. Auch BioNTech und Pfizer haben die Ergebnisse einer aktuellen Studie vorgestellt. So weise der Impfstoff der Unternehmen zwar bei zwei Dosen eine geringere Wirksamkeit gegen Omikron auf, drei Impfdosen sollen die neue Mutation aber neutralisieren. Zudem richteten sich die Blicke bereits auf die Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.