DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Zalando will eigene Aktien zurückkaufen -- Netflix enttäuscht mit Prognose -- Siemens Energy schockt mit Prognosesenkung

Zudem verfallen am sogenannten kleinen Verfallstermin Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Die Anleger bleiben mit Zinssorgen nervös und die Märkte ohne klaren Trend: Nach der jüngsten Stabilisierung zeichnen sich am Freitag beim deutschen Leitindex wieder deutliche Kursverluste ab. Schon an der Wall Street war es nach einer anfänglichen Erholung wieder deutlich bergab gegangen.

Die US-Börsen haben ihre Erholung abgebrochen und den Donnerstagshandel mit Verlusten beendet.

Der Dow Jones gab seine Gewinne im späten Verlauf ab und rutschte in die Verlustzone. Mit einem Abschlag von 0,90 Prozent schloss der US-Leitindex bei 34.713,35 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls zunächst freundlich, rutschte im späten Verlauf aber auf rotes Terrain ab und ging 1,30 Prozent tiefer bei 14.154,02 Punkten in den Feierabend..

Die Sorge eines strafferen geldpolitischen Kurses blieb unter den Anlegern groß. Mittlerweile wird am Markt von vier Zinserhöhungen in 2022 ausgegangen, im März dürfte die erste anstehen. Die Renditen am US-Anleihemarkt waren zuletzt wieder etwas gesunken, was ebenso für Entspannung sorgt. Von den vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten kam ein gemischtes Bild: Während der Philadelphia-Fed-Index für Januar besser ausfiel als erwartet, stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher als zuvor prognostiziert.

