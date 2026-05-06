ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 158,3 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef Morten Wierod auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Dynamik im Geschäft mit Datenzentren bleibe hoch, schrieb Rizk Maidi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So setzten sich bei der Ausrüstung der Datenzentren die Mittelspannungs-Frequenzumrichter des Elektronikkonzerns immer mehr gegen Niederspannungs-Frequenzumrichter durch./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
82,16 CHF
|Abst. Kursziel*:
-30,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
81,66 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,20%
|
Analyst Name:
Rizk Maidi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|16:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|16:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|16:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research