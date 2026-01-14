DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
AIR France-KLM Aktie

10,59 EUR +0,04 EUR +0,38 %
STU
9,81 CHF ±0,00 CHF ±0,00 %
BRX
Marktkap. 2,84 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

12:21 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
10,54 €		 Abst. Kursziel*:
9,11%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
10,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,59%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

12:21 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
08.01.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
dpa-afx Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen
dpa-afx Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Lufthansa-Aktie fester: 100-Jahre-Feier steht bevor
finanzen.net Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa, Air France-KLM und IAG können für portugiesische Airline TAP bieten
TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
TraderFox Air France-KLM: JPMorgan sieht bessere Bedingungen im Langstreckenbereich und Margenpotenzial!
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
