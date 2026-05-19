Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 4,14 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die wichtigste Erkenntnis der Entwicklerkonferenz Google I/O habe sich um das Tempo und Ausmaß der KI-Innovationen und ihrer Kommerzialisierung gedreht, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit Gemini Flash 3.5 scheine man einen größeren Sprung gemacht zu haben als viele gedacht hätten. Insgesamt sieht Thill den Internetriesen im Wandel vom Suchmaschinen- zum KI-Konzern./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 445,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 387,66
|Abst. Kursziel*:
14,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 388,02
|Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 432,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|08:01
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|08:01
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.19
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.08
|Alphabet A (ex Google) sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.08
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Nasd@q Inside
|16.03.07
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionärsbrief
|08.03.06
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionär
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG