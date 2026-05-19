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Marktkap. 4,14 Bio. EUR

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WKN A14Y6F

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ISIN US02079K3059

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Symbol GOOGL

Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

08:01 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
336,25 EUR 2,50 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die wichtigste Erkenntnis der Entwicklerkonferenz Google I/O habe sich um das Tempo und Ausmaß der KI-Innovationen und ihrer Kommerzialisierung gedreht, schrieb Analyst Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit Gemini Flash 3.5 scheine man einen größeren Sprung gemacht zu haben als viele gedacht hätten. Insgesamt sieht Thill den Internetriesen im Wandel vom Suchmaschinen- zum KI-Konzern./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 387,66		 Abst. Kursziel*:
14,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 388,02		 Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 432,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

08:01 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
30.04.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
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