Aroundtown SA Aktie

2,18 EUR +0,02 EUR +0,83 %
STU
2,00 CHF -0,01 CHF -0,45 %
BRX
Marktkap. 2,39 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN A2DW8Z

ISIN LU1673108939

Symbol AANNF

Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

08:36 Uhr
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an. Bei Aroundtown ändert sich allerdings nichts./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,19 €		 Abst. Kursziel*:
4,93%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,41%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

