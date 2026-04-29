AstraZeneca Aktie
Marktkap. 248,92 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Empfehlung eines US-Beratergremiums, das Medikament Camizestrant für eine spezielle Anwendung nicht zuzulassen, sei eine leicht negative Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
160,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
166,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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