Bernstein Research

AUMOVIO Market-Perform

09:31 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kostensenkungen des Autozulieferers dürften das Wachstum längerfristig erschweren, schrieb Harry Martin am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen für 2025. Hierfür spreche die Umsatzprognose für das laufende Jahr, die um drei Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE