AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,13 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach den Zahlen des erstes Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Giles Thorne attestierte dem Gebrauchtwagenhändler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine starke Stückzahl-Beschleunigung. Dies spiegele die Prioritäten des Unternehmens wider, das Wachstum höher hänge als die Gewinnentwicklung./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
58,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,00%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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