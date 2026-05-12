Jefferies & Company Inc.

AUTO1 Buy

15:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach den Zahlen des erstes Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Giles Thorne attestierte dem Gebrauchtwagenhändler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine starke Stückzahl-Beschleunigung. Dies spiegele die Prioritäten des Unternehmens wider, das Wachstum höher hänge als die Gewinnentwicklung./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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