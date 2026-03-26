NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Philip Spain passte sein Bewertungsmodell für den Tabakkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Jahreszahlen der Briten an. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2026 reduzierte er unter Berücksichtigung jüngster Währungseffekte um 1 Prozent./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BAT Neutral
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
41,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
49,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Spain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
