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Marktkap. 36,74 Mrd. EUR

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WKN BAY001

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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

13:46 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer angesichts der Übernahme von Perfuse Therapeutics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser sieht in dem Schritt eine Stärkung der Produktpipeline. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung schrieb, erwartet er davon einen geringfügig positiven Einfluss auf die Aktie./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,30 €		 Abst. Kursziel*:
30,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,10%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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