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Marktkap. 100,7 Mrd. EUR

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Symbol BPAQF

Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

10:31 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,64 EUR 0,14 EUR 2,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 640 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna gab am Donnerstag einen Ausblick auf die demnächst anstehende Berichtssaison der Ölkonzerne zum ersten Quartal. Er hob seine Schätzungen für die Quartalsergebnisse im Schnitt um 16 Prozent und sieht sich nun 14 Prozent über dem Konsens. Seine Prognosen für 2026 und 2027 steigen um durchschnittlich 3 und 4 Prozent. Hier liegt er sogar um 34 und 24 Prozent über den Markterwartungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,74 £		 Abst. Kursziel*:
13,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:31 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 BP Overweight Barclays Capital
19.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
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17.03.26 BP Overweight Barclays Capital
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