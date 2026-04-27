BP Aktie
Marktkap. 102,02 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Matthew Lofting am Dienstag nach Zahlen. Das gute Ergebnis sei dem Downstream-Geschäft und dem Handel zu verdanken./rob/ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,87 £
|Abst. Kursziel*:
2,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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