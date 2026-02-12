Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,37 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35,10 auf 22,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die detaillierten Quartalszahlen hätten einige negative Überraschungen bereitgehalten, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
27,50 €
|Abst. Kursziel*:
-18,55%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
26,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,91%
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11:26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets