JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35,10 auf 22,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die detaillierten Quartalszahlen hätten einige negative Überraschungen bereitgehalten, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

