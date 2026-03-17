Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,07 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 22,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Zahlen am 12. Mai dürften ein erneut schwieriges Quartal des Medizintechnikkonzerns widerspiegeln, schrieb David Adlington in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechnet allerdings mit einer Stabilisierung gegenüber den Vorquartalen. Carl Zeiss dürfte zudem einen eher konservativen neuen Ausblick auf das Geschäftsjahr sowie ein Update zur Unternehmensstrategie - möglicherweise mit einem Sparprogramm - bekannt geben. Trotz der deutlichen Verluste seit Jahresbeginn erwartet der Experte vor den Zahlen einen weiteren Kursrückgang der Aktie./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,40 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
23,62 €
|Abst. Kursziel*:
-5,17%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
23,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,96%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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