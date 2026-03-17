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Carl Zeiss Meditec Aktie

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Marktkap. 2,07 Mrd. EUR

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WKN 531370

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ISIN DE0005313704

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Symbol CZMWF

JP Morgan Chase & Co.

Carl Zeiss Meditec Underweight

08:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
23,82 EUR 0,16 EUR 0,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 22,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Zahlen am 12. Mai dürften ein erneut schwieriges Quartal des Medizintechnikkonzerns widerspiegeln, schrieb David Adlington in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er rechnet allerdings mit einer Stabilisierung gegenüber den Vorquartalen. Carl Zeiss dürfte zudem einen eher konservativen neuen Ausblick auf das Geschäftsjahr sowie ein Update zur Unternehmensstrategie - möglicherweise mit einem Sparprogramm - bekannt geben. Trotz der deutlichen Verluste seit Jahresbeginn erwartet der Experte vor den Zahlen einen weiteren Kursrückgang der Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
22,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
23,62 €		 Abst. Kursziel*:
-5,17%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
23,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,96%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
11.03.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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