DAX 24.046 -0,4%ESt50 5.393 +0,2%Top 10 Crypto 16,00 +2,3%Dow 45.611 +0,4%Nas 21.597 +0,3%Bitcoin 96.420 +0,3%Euro 1,1633 -0,1%Öl 67,85 +0,9%Gold 3.395 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
Darum holt der Euro zum US-Dollar etwas auf Darum holt der Euro zum US-Dollar etwas auf
Delivery Hero-Aktie fällt: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher Delivery Hero-Aktie fällt: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
74,94 EUR -1,80 EUR -2,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,25 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

21:01 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
74,94 EUR -1,80 EUR -2,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts des Verkaufs der Schlauchleitungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Anfang August habe das Management angedeutet, dass der Verkauf vor dem Ende des dritten Quartals erfolgen könnte, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Barmittelfluss begrenzt bleiben. Das Geschäft werde sich aber margensteigernd bei Contitech auswirken./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,44 €		 Abst. Kursziel*:
32,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,44%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

21:01 Continental Buy UBS AG
18.08.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Continental Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Continental Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Alstom S.A.

finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Alstom-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
finanzen.net CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alstom von vor 10 Jahren gekostet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Alstom auf 'Neutral' - Ziel 20 Euro
dpa-afx Alstom-Aktie höher: Alstom stoppt Produktion für Straßenbahnbauer
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Alstom (ALSMY) This Year?
GlobeNewswire Alstom S.A: 10 July 2025 Combined Shareholders’ Meeting - Availability of the preparatory documents
GlobeNewswire Alstom S.A: 2024/25 Universal Registration Document available
GlobeNewswire Alstom S.A: Disclosure of the total number of voting rights and shares forming the share capital as at 21 May 2025
GlobeNewswire Alsttom S.A: Board of Directors release
Financial Times Put double-decker trains in the Channel Tunnel, says France’s Alstom
GlobeNewswire Alstom S.A: FY 2024/25: Alstom delivers solid profit and cash. Medium-term ambitions confirmed.
Zacks Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
RSS Feed
Alstom S.A. zu myNews hinzufügen