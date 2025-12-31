Danone Aktie
Marktkap. 48,06 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone in einem Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst David Hayes sieht den Lebensmittelkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie am Beginn der dritten Phase des Neuorientierungsprozesses unter dem Arbeitstitel "Renew Danone"./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,36 €
|Abst. Kursziel*:
16,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,53%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|14:26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
