DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Siemens 723610 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street stabil erwartet -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight
Innodata: Die Daten-Story, die der Markt neu bewertet Innodata: Die Daten-Story, die der Markt neu bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
75,52 EUR +0,30 EUR +0,40 %
STU
70,22 CHF +0,30 CHF +0,43 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,06 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

14:26 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
75,52 EUR 0,30 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone in einem Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst David Hayes sieht den Lebensmittelkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie am Beginn der dritten Phase des Neuorientierungsprozesses unter dem Arbeitstitel "Renew Danone"./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,36 €		 Abst. Kursziel*:
16,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,53%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

14:26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
14:06 Danone Outperform Bernstein Research
30.12.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
18.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

finanzen.net Profitable Danone-Investition? EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas: Strafzölle auf EU-Milchprodukte
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Danone-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen