WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Das überraschend starke organische Umsatzwachstum im Schlussquartal 2025 werde durch Enttäuschungen etwa bei der Volumenentwicklung und im China-Geschäft etwas getrübt, schrieb David Hayes am Freitag. Rückrufe für Babynahrung sorgten für anhaltende Unsicherheit. Die Aktie könnte in Reaktion darauf im Branchenvergleich schwächeln./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
