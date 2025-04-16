DAX 24.146 +0,4%ESt50 5.421 +0,5%Top 10 Crypto 16,06 +0,4%Dow 45.565 +0,3%Nas 21.590 +0,2%Bitcoin 97.170 +1,8%Euro 1,1640 +0,0%Öl 67,72 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
RBC Capital Markets

Delivery Hero Outperform

09:31 Uhr
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe die Markterwartungen im zweiten Quartal etwas verfehlt. Das operative Ergebnis des Halbjahrs (Ebitda) liege derweil höher. Nach dem währungsbedingt gesenkten Jahresziel sieht der Experte etwas Korrekturbedarf für den Ebitda-Konsens./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Analyst: RBC Capital Markets
Kursziel: 45,00 €
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
23,45 €		 Abst. Kursziel*:
91,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
23,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,84%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

