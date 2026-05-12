Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,17 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Transaktionen würden das Thema der kommenden Monate, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch anlässlich koreanischer Medienberichte über dortige Verkaufspläne. Erwartet werde offensichtlich ein Verkaufserlös von etwa 4,6 Milliarden Euro - deutlich über den von ihm im Bewertungsmodell einbezogenen Wert von 3 Milliarden Euro. Die Markterwartungen dürften im Bereich von 4 Milliarden Euro liegen. Ein Verkauf werde freilich auch eine Debatte über die Verwendung der Mittel lostreten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,87 €
|Abst. Kursziel*:
12,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,86%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|13:31
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG