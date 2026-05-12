JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Transaktionen würden das Thema der kommenden Monate, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch anlässlich koreanischer Medienberichte über dortige Verkaufspläne. Erwartet werde offensichtlich ein Verkaufserlös von etwa 4,6 Milliarden Euro - deutlich über den von ihm im Bewertungsmodell einbezogenen Wert von 3 Milliarden Euro. Die Markterwartungen dürften im Bereich von 4 Milliarden Euro liegen. Ein Verkauf werde freilich auch eine Debatte über die Verwendung der Mittel lostreten./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero