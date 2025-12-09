Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,13 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele sprächen für eine bessere Kostenentwicklung, ließen aber auch Spielraum für Erlösskepsis, schrieb Tom Mills am Mittwoch./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
221,50 €
|Abst. Kursziel*:
10,61%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
220,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,36%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|14:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:06
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12:11
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
