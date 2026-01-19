DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,99 -4,0%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
Deutsche Börse Aktie

213,60 EUR +4,00 EUR +1,91 %
STU
Marktkap. 38,8 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 258 auf 265 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen für das vierte Quartal am Dienstag an jüngste Tarsaktionsvolumina, aber auch den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an. Die Eschborner legen am 11. Februar ihre Ergebnisse vor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
210,20 €		 Abst. Kursziel*:
26,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
213,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

11:11 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
06.01.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
06.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
mehr Analysen

