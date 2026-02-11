Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 38,12 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Tom Mills betonte am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Börsenbetreibers die starke Entwicklung im Bereich SaaS (Software as a Service). Die Zahlen insgesamt lägen im Rahmen der Erwartungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
204,50 €
|Abst. Kursziel*:
17,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
204,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
