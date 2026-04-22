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Marktkap. 48,03 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
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WKN 581005

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Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

21:41 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent überboten, schrieb Enrico Bolzoni in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe über die Segmente hinweg gut abgeschnitten./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
302,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
266,30 €		 Abst. Kursziel*:
13,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
265,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
281,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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