Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 48,03 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent überboten, schrieb Enrico Bolzoni in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Börsenbetreiber und Finanzkonzern habe über die Segmente hinweg gut abgeschnitten./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 19:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
302,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
266,30 €
|Abst. Kursziel*:
13,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
265,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,70%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
281,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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