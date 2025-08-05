JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf etwas besser als erwartete Zahlen aufgrund der vorab gemeldeten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Ohne das US-Geschäft sähen die Zahlen etwas schwach aus, vor allem was die Leistungskennzahlen im Heimatgeschäft sowie das operative Ergebnis betreffe./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:47 / BST

