Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 154,07 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf etwas besser als erwartete Zahlen aufgrund der vorab gemeldeten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Ohne das US-Geschäft sähen die Zahlen etwas schwach aus, vor allem was die Leistungskennzahlen im Heimatgeschäft sowie das operative Ergebnis betreffe./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
43,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,39 €
|Abst. Kursziel*:
43,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,61%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|12:21
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10:51
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG