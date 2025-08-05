DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Deutsche Telekom Aktie

30,08 EUR -1,13 EUR -3,62 %
STU
Marktkap. 154,07 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

10:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
30,08 EUR -1,13 EUR -3,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf etwas besser als erwartete Zahlen aufgrund der vorab gemeldeten Zahlen der US-Tochter T-Mobile US. Ohne das US-Geschäft sähen die Zahlen etwas schwach aus, vor allem was die Leistungskennzahlen im Heimatgeschäft sowie das operative Ergebnis betreffe./rob/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,39 €		 Abst. Kursziel*:
43,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,61%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,02 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

12:21 Deutsche Telekom Buy UBS AG
10:51 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
24.07.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Bewertung im Fokus Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Deutsche Telekom-Aktie mit Buy ein Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Deutsche Telekom-Aktie mit Buy ein
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch kräftig: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie in der Chartanalyse: Turtle Trading Strategie 2 short
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Deutsche Telekom-Aktie
dpa-afx Karlsruhe schränkt Trojaner-Einsatz bei Strafverfolgung ein
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Seitwärts - Deutsche Telekom sehr schwach
dpa-afx ROUNDUP: Telekom macht mehr Gewinn - Schwächen außerhalb USA belasten Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom unter schwächsten Dax-Werten
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Telekom AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Should Value Investors Buy Deutsche Telekom (DTEGY) Stock?
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Benzinga Bulls And Bears: T-Mobile, LendingTree, Molina Healthcare — And Trade Deal Optimism Boosts Markets
MotleyFool Why T-Mobile US Stock Rose on Thursday
MotleyFool T-Mobile US Raises Guidance on Record Q2
