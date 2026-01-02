DAX 24.899 +0,1%ESt50 5.910 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.070 -0,1%Euro 1,1710 -0,1%Öl 62,08 +0,5%Gold 4.461 +0,4%
DocMorris Aktie

DocMorris Aktien-Sparplan
6,73 EUR +0,33 EUR +5,16 %
STU
6,26 CHF +0,27 CHF +4,51 %
SWX
Marktkap. 311,6 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

12:41 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,73 EUR 0,33 EUR 5,16%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Die bei der Online-Apotheke etwas rückläufige Nutzeraktivität bei E-Rezepten im Dezember entspreche den Erwartungen und spiegele die saisonalen Schwankungen und den typischen Rückgang während der Feiertage wider, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,22 CHF		 Abst. Kursziel*:
92,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,26 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
91,69%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

12:41 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
11.11.25 DocMorris Sell UBS AG
17.10.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 DocMorris Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

finanzen.net SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI zum Start des Freitagshandels im Aufwind
finanzen.net SIX-Handel: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
dpa-afx Redcare-Aktie unternimmt Erholungsversuch - dm startet in Apothekenmarkt
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester
dpa-afx Redcare Pharmacy-Aktie dennoch fester: DM-Konkurrenz wohl ab Dienstag
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
EQS Group DocMorris grows 6.7 per cent in 2024 and accelerates Rx growth in the fourth quarter
