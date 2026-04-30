DocMorris Aktie

7,89 EUR +0,23 EUR +2,94 %
7,88 EUR +0,19 EUR +2,47 %
Marktkap. 373,16 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Jefferies & Company Inc.

DocMorris Buy

14:16 Uhr
DocMorris Buy
DocMorris AG (ex Zur Rose)
7,89 EUR 0,23 EUR 2,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Franken belassen. Anders als beim Konkurrenten Redcare habe sich die Zahl aktiver Kunden im April bei den Schweizern auf einem niedrigen Niveau im Vormonatsvergleich verbessert, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Hauptversammlung sollte am 12. Mai das nächste wichtige Ereignis für die Online-Apotheke werden wegen einer Entscheidung über den künftigen Umfang des Engagements des polnischen Pharmahändlers Pelion./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
9,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,06 CHF		 Abst. Kursziel*:
34,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,91 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

14:16 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
21.04.26 DocMorris Sell UBS AG
20.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

