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Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

11:11 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,11 EUR -0,04 EUR -0,99%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 425 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuerverlust im ersten Geschäftshalbjahr entspreche den Signalen vom Update Mitte April, schrieb Analyst Alex Irving am Donnerstag. Die Kapazitäten für den Sommerflugplan seien leicht reduziert worden./rob/ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,25 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,13 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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