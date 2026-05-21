easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 425 auf 350 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Halbjahreszahlen hätten mit dem Zwischenbericht von Anfang April übereingestimmt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Kurzfristig sei die Treibstoffkosten-Entwicklung besonders wichtig für die Airline, die vorerst Geisel der Geopolitik bleibe. Irvine senkte seine Schätzungen und bevorzugt weiterhin die Aktien von IAG und Ryanair, die höhere Margen erzielten./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: easyJet Market-Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
3,50 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
4,03 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,55 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
