easyJet Aktie

4,16 EUR +0,10 EUR +2,49 %
3,70 CHF +0,03 CHF +0,85 %
Marktkap. 3,01 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

09:21 Uhr
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 425 auf 350 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Halbjahreszahlen hätten mit dem Zwischenbericht von Anfang April übereingestimmt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Kurzfristig sei die Treibstoffkosten-Entwicklung besonders wichtig für die Airline, die vorerst Geisel der Geopolitik bleibe. Irvine senkte seine Schätzungen und bevorzugt weiterhin die Aktien von IAG und Ryanair, die höhere Margen erzielten./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
3,50 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,03 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,55 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

09:21 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.05.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.05.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

