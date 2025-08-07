Goldman Sachs Group Inc.

Eni Buy

14:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit zur bisherigen Quartalsberichtssaison. Demnach haben die größten Ölkonzerne gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Unternehmen mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell. Eni gehört zu den Unternehmen, bei denen er in den kommenden Jahren das deutlichste Potenzial sieht für den Verkauf von Geschäftsteilen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:50 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com