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Jefferies & Company Inc.

Evonik Buy

08:01 Uhr
Evonik Buy
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
17,48 EUR 0,20 EUR 1,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Anders als bei Lanxess passe die Kursentwicklung bei Evonik besser zum Anstieg der Gewinnerwartungen, so der Experte. Hier sei der Rückenwind und der Nachfrage-Normalisierung auch viel besser absehbar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Buy

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,34 €		 Abst. Kursziel*:
15,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Cornelius Baur, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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