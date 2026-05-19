Evonik Aktie
Marktkap. 8,38 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 15,10 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Anders als bei Lanxess passe die Kursentwicklung bei Evonik besser zum Anstieg der Gewinnerwartungen, so der Experte. Hier sei der Rückenwind und der Nachfrage-Normalisierung auch viel besser absehbar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Buy
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,34 €
|Abst. Kursziel*:
15,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
17,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
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|Jefferies & Company Inc.