GEA Aktie
Marktkap. 9,92 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Anlagenbauer dürften sich in Grenzen halten, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Die Region mache nur drei Prozent des Auftragseingangs aus./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 16:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Underweight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,20 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
62,05 €
|Abst. Kursziel*:
-6,20%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
62,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,81%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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