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Symbol GEAGF

JP Morgan Chase & Co.

GEA Underweight

19:06 Uhr
GEA Underweight
Aktie in diesem Artikel
GEA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58,20 Euro belassen. Die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten auf den Anlagenbauer dürften sich in Grenzen halten, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Die Region mache nur drei Prozent des Auftragseingangs aus./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 16:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Underweight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
58,20 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
62,05 €		 Abst. Kursziel*:
-6,20%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
62,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,81%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

19:06 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.04.26 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
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