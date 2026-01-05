Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hannover Rück Buy

05.01.26

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Nach der außergewöhnlich profitablen Periode zwischen 2023 und 2025 beschrieben die großen Rückversicherungsmakler die Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 nun als "eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Kapital sei reichlich vorhanden, der Wettbewerb habe sich zugleich verschärft und die inzwischen an die Risiken angepassten Preise in den Sach- und Spezialversicherungssparten sänken. Die Aktie der Hannover Rück zählt Berenberg zu ihren bevorzugten Werten innerhalb des Sektors./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: Hannover Rück