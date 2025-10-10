Hannover Rück Aktie
Marktkap. 31,52 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt. Der im Laufe der Zeit aufgebaute, umfangreiche Rückstellungsbestand im Bereich Schaden und Unfall stärke zwar das Vertrauen, dass der Rückversicherer die aktuellen Margen länger als andere Wettbewerber halten könne, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte prognostizierte zudem ein stärkeres Wachstum in diesem Geschäftsfeld, doch beides spiegele sich bereits in der Bewertungsprämie wider./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
261,00 €
|Abst. Kursziel*:
5,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
260,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,77%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|19:01
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
