Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren! Immobilieninvestitionen leicht gemacht: Jetzt einsteigen und als Privatanleger profitieren!
Kryptomarkt tiefrot: Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. stürzen massiv ab Kryptomarkt tiefrot: Bitcoin, Ethereum, XRP & Co. stürzen massiv ab
Hannover Rück Aktie

254,40 EUR +2,80 EUR +1,11 %
STU
Marktkap. 30,43 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

RBC Capital Markets

Hannover Rück Sector Perform

08:01 Uhr
Hannover Rück Sector Perform
Hannover Rück
254,40 EUR 2,80 EUR 1,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen berücksichtigte am Donnerstagabend jüngste Zahlen zum dritten Quartal und neue Ziele für 2026 in seinen Schätzungen. Er sieht in Hannover Re weiterhin den qualitativ besten europäischen Rückversicherer, der im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen Bewertungsaufschlag verdiene. Kurzfristiges Kurspotenzial gebe es aber kaum./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
253,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,35%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
254,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
299,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:01 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
18.11.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
13.11.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

