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Marktkap. 29,49 Mrd. EUR

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ISIN DE0008402215

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Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

12:46 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
238,40 EUR -7,40 EUR -3,01%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis unter dem Strich sowie die Trends in den einzelnen Geschäftsbereichen entsprächen den Erwartungen und die Vertragserneuerungszahlen für April sähen besser aus, schrieb Ivan Bokhmat am Montag in seiner ersten Reaktion. Doch das Neugeschäft des Rückversicherers im Bereich Schaden/Unfall lassen zu wünschen übrig./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
239,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
236,60 €		 Abst. Kursziel*:
1,01%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
238,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
300,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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