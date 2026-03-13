Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 24,22 Mrd. EURKGV 11,30 Div. Rendite 5,35%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hapag-Lloyd nach Zahlen und Zielen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Jahresprognose des Container-Schifffahrtsbetreibers habe eine breite Spannweite, schrieb Marco Limite in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das obere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis impliziere einen 15-prozentigen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, die Mitte einen Rückgang von 40 Prozent./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
131,00 €
|Abst. Kursziel*:
-23,66%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
134,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,76%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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