Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

13:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hapag-Lloyd nach Zahlen und Zielen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Jahresprognose des Container-Schifffahrtsbetreibers habe eine breite Spannweite, schrieb Marco Limite in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das obere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis impliziere einen 15-prozentigen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, die Mitte einen Rückgang von 40 Prozent./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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